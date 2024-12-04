Atatürk anıtına saldıran dayı ile yeğeninin cezaları onandı
Kayseri’de Atatürk anıtına baltayla saldıran Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah’ın tutuklu yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, iki saldırgana verilen cezaları onadı. 5’inci Ceza Dairesi tarafından oy birliği alınan kararda, sanıkların söz konusu iki farklı suçtan aldıkları hapis cezalarının 5 yılın altında kaldığı gerekçesiyle, istinaf kararının kesin olmak üzere alındığı belirtildi.
Kayseri’de Atatürk anıtına saldıran dayı ile yeğeninin hapis cezaları onandı.Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 16 Haziran saat 11.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.