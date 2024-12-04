Atatürk anıtına saldıran dayı ile yeğeninin cezaları onandı

“YAPTIK BİR ŞEY…”

Kayseri 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Eylül’de görülen davada tutuklu sanıklardan Zeynep Abdullah, “Ağzımızdan hakaret çıkmadı. Yaptığımız eylem de göz önündeydi. Bunun da açıklamasını yaptık. İnançlarım doğrultusunda bazı eylemlerde bulundum” derken, tutuklu sanık Yaşar Kılıçkaya ise “Yaptık bir şey. O anki duygularla ve inandığım şeyler için bir şeyler yaptık ama hakaret etmedik.” dedi.

Mahkeme hakimi, sanıklar Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah’ı, Atatürk’ün büstünü tahrip etme ve zarar verme suçundan 2’şer yıl 6’şar ay, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan da 1’er yıl 10’ar ay olmak üzere toplam 4’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyelerine karar verdi.

Hakim, her iki sanığın da pişmanlık göstermemeleri nedeniyle cezalarında indirim uygulamadı.