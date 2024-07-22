Atatürk Anıtı’na saldırı davası başladı: “Allah’ın huzuruna çıkıp onunla konuştum, ben mesihim”
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na balta ile saldıran Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah’ın yargılanmasına başlandı. Saldırganlardan Kılıçkaya, mesih olduğunu söyleyip, “Allah’ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum.” dedi. Yeğen Abdullah da dayısının mesih olduğuna inandığını söyledi. Mahkeme heyeti iki saldırgan hakkında akıl sağlığı raporu talep etti.
Kayseri’de Atatürk Anıtı’na balta ile saldıran iki kişinin yargılanmasına başlandı.
Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 16 Haziran’da saat 11.30 sıralarında Kocasinan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.
Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı’na saldırdı.
Meydanda görev yapan polis ekipleri, 2 şüpheliye müdahale etti.
Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.