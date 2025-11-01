Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Millet Bahçesi, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlendi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.