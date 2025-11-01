Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAKAMLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan son paylaşımında ise, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili ayrıntılara yer verdi. Erdoğan, "Bugün 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin açılışını yaptık. İstanbul’umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun.



Millet bahçelerimiz, eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir.



Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.



45 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin yapımı devam ediyor.



Sadece İstanbul’da 34 millet bahçemizi tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor." ifadelerini kullandı