Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Millet Bahçesi, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlendi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 1

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 2

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 3

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş’ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 4

23 SPOR SAHASI 

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 5

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 6

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAKAMLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan son paylaşımında ise, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili ayrıntılara yer verdi. Erdoğan, "Bugün 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin açılışını yaptık. İstanbul’umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. 

Millet bahçelerimiz, eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir.

Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

45 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin yapımı devam ediyor.

Sadece İstanbul’da 34 millet bahçemizi tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor." ifadelerini kullandı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı: 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan - 7

ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ SONRASI GEZİ

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı gezerek ustalardan yaptıkları ürünler hakkında bilgi alıp sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESNAF ZİYARETİ

