Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut verici

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.



1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN



Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.



Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş’ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.