Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında konuştu. Erdoğan, İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşmenin umut verici olduğunu, bu görüşmenin yansımasının önümüzdeki günlerde görüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış konuşmasına projede emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz." dedi. Beton yığınlarından ibaret bir şehrin "ruhsuz ve kimliksiz" olacağını belirten Erdoğan, "Bir şehri şehir yapan, insandır." ifadelerini kullandı.

"FETRET DEVRİNE GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

İstanbul’un Türkiye’nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u iş bilmez, tarih bilmez kifayetsizlerin vicdanına terk etmedik.” diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlüm razı değildir."

15 BİN SOSYAL KONUT YOLDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul’da artan kira fiyatlarına da değindi. Erdoğan, "Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, en kısa sürede bu sosyal konutları tamamlayacağız." dedi.

"DEM İLE GÖRÜŞME UMUT VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi. DEM Parti ile yapılan görüşmeyi "umut verici" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, bu temasların yansımalarının önümüzdeki günlerde görüleceğini belirtti.

OPERASYONUN HEDEFİ: CUMHUR İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Türkiye’nin hedeflerine yönelik engellemelere dikkat çekerek tamamladı:

"Hedefe yaklaştıkça yükümüz ağırlaşıyor, süreci sabote etmeye yönelik çabalar artıyor. Bilhassa FETÖ'cü alçaklar operasyonlara hız verdi. Türkiye’nin yarım asırlık meselelerini çözmesini istemeyen odaklar devrede. En büyük hedefleri Cumhur İttifakı’nın birliğini bozmak. Ancak muvaffak olamayacaklar."

BAKAN KURUM: İFTİRA ATTILAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış konuşmasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'un en büyük afet toplanma alanı olarak da hizmet vereceğini söyledi.

Bu alana binaları dikileceğini ve oteller yapılacak iftirasının atıldığını söyleyen Bakan Kurum, Millet bahçesini söz verdikleri tarihte bitirdiklerini aktardı.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş’ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

23 SPOR SAHASI 

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

