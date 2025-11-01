Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut verici
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında konuştu. Erdoğan, İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşmenin umut verici olduğunu, bu görüşmenin yansımasının önümüzdeki günlerde görüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış konuşmasına projede emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.
Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz." dedi. Beton yığınlarından ibaret bir şehrin "ruhsuz ve kimliksiz" olacağını belirten Erdoğan, "Bir şehri şehir yapan, insandır." ifadelerini kullandı.
"FETRET DEVRİNE GÖNLÜM RAZI DEĞİL"
İstanbul’un Türkiye’nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u iş bilmez, tarih bilmez kifayetsizlerin vicdanına terk etmedik.” diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlüm razı değildir."
15 BİN SOSYAL KONUT YOLDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul’da artan kira fiyatlarına da değindi. Erdoğan, "Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, en kısa sürede bu sosyal konutları tamamlayacağız." dedi.