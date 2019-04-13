Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar
DHA
Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda otoparkta bırakılan araçların sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta 2014 yılında park edilmiş bir araç bile bulunuyor.
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1Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşlara kapatıldı.
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2Atatürk Havalimanı'nda bulunan ve TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da taşınmayla birlikte kapatıldı.
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3Ancak otoparkta hala onlarca sahipsiz araç bulunuyor.
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4Havalimanı otoparkında lüks aracından bisikletine kadar sahibi tarafından alınmayan araç bulunuyor.
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5Otoparkta 2014 yılından beri bekleyen otomobil bile yer alıyor.
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6Sahipsiz bisikletin bile bulunduğu otoparkta, araçların sahiplerinin bulunması için bir çalışma başlatıldı.
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7TAV yetkilileri, araçların sahiplerinin bulunmadığı takdirde yediemin otoparkına çekileceği belirtiyor.
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8Otopark faaliyet gösterirken 2019 tarifesine göre otomobillerden aylık 342 TL park ücreti alınıyordu.
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