Atatürk Havalimanı yıkım işlemlerinde son durum görüntülendi
İstanbul'da 86 yıl boyunca hizmet veren Atatürk Havalimanı yıkım işleri devam ediyor. Kargo bölümünde planlanan yıkım işlemi fotoğraflara yansıdı. 35 gün süren yıkım işlemlerinde havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları aksamadı.
İHA 14.01.2020 - 12:28
Atatürk Havalimanı kargo bölümünün planlanan kısmının yıkımı tamamlandı.
Çıkan hafriyatta birçok malzeme geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olan eşyalar ihtiyaç sahiplerine verildi.
Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderildi.
Hafriyatın altından çıkan kumun ise yol yapımı için kullanılacağı öğrenildi.
35 günde yıkılan kargo binasının hafriyatının 2 gün içerisinde tamamen kaldırılması bekleniyor.
Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor.
Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor.
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