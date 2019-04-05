Atatürk Havalimanı'na veda

Havalimanında, 2011'de 37 milyon 394 bin 694, 2012'de 45 milyon 91 bin 962, 2013'te 51 milyon 297 bin 790, 2014'te 56 milyon 695 bin 166 yolcu geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti.

Atatürk Havalimanı'nda, 2015'te 61 milyon 332 bin 124, 2016'da 60 milyon 415 bin 470 yolcu ağırlandı. 2017'de, havalimanından geçen yolcu sayısı ise 63 milyon 727 bin 448 olarak kayıtlara yansıdı.