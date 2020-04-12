Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaat çalışmalarında son durum

Erdoğan'ın yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Havadan çekilen görüntülerde çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü.