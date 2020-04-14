Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı
Corona virüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.
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DHA 14.04.2020 - 14:16| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 14:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
Erdoğan'ın yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotoğraflandı. 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel kısmı ortaya çıktı.
Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen fotoğraflarda temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.
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