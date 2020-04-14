Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı

Erdoğan'ın yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen fotoğraflarda temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.