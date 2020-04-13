Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

HASTANE ZEMİNİ HAZIRLANDI, BETON DÖKME İŞLEMİ BAŞLADI Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı. Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.