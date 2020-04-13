Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı. Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.
Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak. 45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma drone ile görüntülendi.
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