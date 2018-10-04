Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na (Dev taşınma)

1 Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci, 5 Nisan Cuma başlıyor.

2 Saat 03.00'te başlayacak taşınma, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak. Bu tarihi taşınma, toplam 45 saat sürecek.

3 Dev taşınma sırasında 6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

4 Bu süreçte uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı, pisti 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek.

5 47.3 BİN TONLUK MALZEME Yaklaşık 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer olacak. Taşınacak 47.3 bin tonluk malzeme, 33 futbol sahasına kaplayacak büyüklükte.

6 900 TIR GÖREV YAPACAK Taşıma yapacak yaklaşık 900 TIR’ın 45 saatte katedeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplanırken, araçların dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedecek.

7 BİN 800 GÖREVLİ Bu büyük operasyon sırasında bin 800'den fazla çalışan görev alacak.

8 Yaklaşık iki günlük taşınma sırasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbulluları uyaran THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Lütfen kıymetli İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspress yolunun alternatif yollarını kullanarak, trafikte zorluklar yaşamayın. Bu bölgede işleri olanları biraz daha erken hareket etmeye davet ediyorum" dedi. Hangi yollar, ne zaman kapanacak?

9 12 SAAT (5 Nisan 22.00'den 6 Nisan 10.00'a kadar) Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar.

10 14 SAAT KAPATILACAK YOLLAR (6 Nisan 10.00'dan aynı gün 23.59'a kadar) Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametindeki yollar.

11 9 SAAT KAPATILACAK YOLLAR (6 Nisan 01.00'den aynı gün 10.00'a kadar) İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt Havuzlu Kavşağa kadar olan yollar.

12 24 SAAT KAPATILACAK YOLLAR (5 Nisan 22.00'den 6 Nisan 22.00’ye kadar) O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimi.

13 Öte yandan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.

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15 İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Havaist ve İETT otobüsleri hizmet verecek.

16 HAVAİST OTOBÜSLERİ Yenikapı hattı-İstanbul Havalimanı Hattı (İST1): Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak (Ortalama 90 dakika). TÜYAP-İstanbul Havalimanı Hattı (İST2): TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek İstanbul Havalimanı'na gidecek (Ortalama 110 dakika).

17 Otogar-İstanbul Havalimanı Hattı (İST3): Otogar, Hasdal, Göktürk’ten İstanbul Havalimanı (Ortalama 90 dakika). Kozyatağı Metro-İstanbul Havalimanı Hattı (İST7): Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü'nden İstanbul Havalimanı'na varacak (Ortalama 100 dakika).

18 Taksim-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı Hattı (İST19): Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden İstanbul Havalimanı'na ulaşacak (Ortalama 100 dakika).

19 İETT OTOBÜSLERİ Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Hattı (H2): Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı (H3): Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı- İstanbul Havalimanı Hattı (H4): Bu hattaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket ediyor.

20 Yeni havalimanına gitmek isteyenler toplam 498 sefer yapacak 46 İETT otobüsünden 2 tam bilet (5.20 TL) kullanarak yararlanabilecek. İETT tarafından 6 Nisan’dan itibaren 15 gün boyunca Atatürk Havalimanı-İstanbul Havalimanı arasında ücretsiz ring seferler düzenlenecek. Ring seferleriyle özellikle havalimanına yanlış gelen yolcuların mağdur olmaması sağlanacak.

21 TAKSİYLE ULAŞIM İstanbul Havalimanı’na taksiyle gitmek isteyenler ise paralı yol ve köprü geçiş ücretleri hariç ortalama olarak aşağıdaki miktarı gözden çıkarması gerekecek.

22 Taksim: 124 TL

Bakırköy: 140 TL

Sarıyer: 133 TL

Eminönü: 132 TL

Beylikdüzü: 151 TL

Şişli: 123 TL

Beylikdüzü: 151 TL

Silivri: 193 TL

Kadıköy: 157 TL

Sultanbeyli: 209 TL

Ataşehir: 168 TL

Beykoz: 144 TL

Tuzla: 282 TL

Üsküdar: 147 TL

23 YENİ HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER? Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

24 Yeni havalimanının uçtan uca teknolojik alt yapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalacak, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.

25 İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak. YENİ HAVALİMANI'NDA İLK YOLCU TESTİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI-İZLE

26 İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak.

27 Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip olacak.

28 İSTANBUL HAVALİMANI İLE VİZE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK Yeni havalimanı ile vize sisteminde önemli bir değişiklik oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı.

29 Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam edecek.

30 Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.

31 İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak.

32 Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

33 Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.

34 İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak.

35 Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlayacak.

36 İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.

37 Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabilecek.

38 Hava limanındaki apron kapasitesi 500 uçaktır.

39 Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş kalkışı mümkün olacak.

40 Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

41 Metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi beklenirken; bağlantı yollarının inşası konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

42 İşte yeni havaalanından basına yansıyan kareler...

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57 Peki İstabul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı yenilikleri biliyor musunuz? İşte yeni havalimanının teknik özellikleri... 3. HAVALİMANININ EKONOMİYE KATKISI

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