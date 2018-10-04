Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na (Dev taşınma başladı)

1 Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci, bu gece başladı.

2 Saat 03.00'te start alan taşınma, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak. Bu tarihi taşınma, toplam 45 saat sürecek.

3 Dev taşınma sırasında 6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı, tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

4 Bu süreçte tüm uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı pisti 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek.

5 47.3 BİN TONLUK MALZEME Yaklaşık 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer olacak. Taşınacak 47.3 bin tonluk malzeme, 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte.

6 900 TIRLA TAŞINACAK Taşıma yapacak yaklaşık 900 TIR’ın 45 saatte katedeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplanırken, araçlar dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedecek.

7 BİN 800 GÖREVLİ Bu büyük operasyon sırasında bin 800'den fazla çalışan görev alacak.

8 DİKKAT! BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI Yaklaşık iki günlük taşınma sırasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Taşınma ile ilgili olarak vatandaşları uyaran THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Lütfen kıymetli İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspress yolunun alternatif yollarını kullanarak, trafikte zorluklar yaşamayın. Bu bölgede işleri olanları biraz daha erken hareket etmeye davet ediyorum" dedi. Hangi yollar, ne zaman kapanacak?

9 12 SAAT (5 Nisan 22.00'den 6 Nisan 10.00'a kadar) Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar.

10 14 SAAT (6 Nisan 10.00'dan aynı gün 23.59'a kadar) Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametindeki yollar.

11 9 SAAT (6 Nisan 01.00'den aynı gün 10.00'a kadar) İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt Havuzlu Kavşağa kadar olan yollar.

12 24 SAAT (5 Nisan 22.00'den 6 Nisan 22.00’ye kadar) O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimi.

13 Öte yandan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.

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15 İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Havaist ve İETT otobüsleri kentin birçok noktasında hizmet verecek.

16 HAVAİST OTOBÜSLERİ Yenikapı hattı-İstanbul Havalimanı Hattı (İST1): Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak (Ortalama 90 dakika). TÜYAP-İstanbul Havalimanı Hattı (İST2): TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek İstanbul Havalimanı'na gidecek (Ortalama 110 dakika).

17 Otogar-İstanbul Havalimanı Hattı (İST3): Otogar, Hasdal, Göktürk’ten İstanbul Havalimanı'na ulaşacak (Ortalama 90 dakika). Kozyatağı Metro-İstanbul Havalimanı Hattı (İST7): Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü'nden İstanbul Havalimanı'na varacak (Ortalama 100 dakika).

18 Taksim-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı Hattı (İST19): Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden İstanbul Havalimanı'na gidecek (Ortalama 100 dakika).

19 İETT OTOBÜSLERİ Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Hattı (H2): Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı (H3): Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı- İstanbul Havalimanı Hattı (H4): Bu hattaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket ediyor.

20 Yeni havalimanına gitmek isteyenler toplam 498 sefer yapacak 46 İETT otobüsünden 2 tam bilet (5.20 TL) kullanarak yararlanabilecek. İETT tarafından 6 Nisan’dan itibaren 15 gün boyunca Atatürk Havalimanı-İstanbul Havalimanı arasında ücretsiz ring seferler düzenlenecek. Ring seferleriyle özellikle havalimanına yanlış gelen yolcuların mağdur olmaması sağlanacak.

21 TAKSİYLE ULAŞIM İstanbul Havalimanı’na taksiyle gitmek isteyenler ise paralı yol ve köprü geçiş ücretleri hariç ortalama olarak aşağıdaki miktarı gözden çıkarması gerekecek.

22 Taksim: 124 TL

Bakırköy: 140 TL

Sarıyer: 133 TL

Eminönü: 132 TL

Beylikdüzü: 151 TL

Şişli: 123 TL

Beylikdüzü: 151 TL

Silivri: 193 TL

Kadıköy: 157 TL

Sultanbeyli: 209 TL

Ataşehir: 168 TL

Beykoz: 144 TL

Tuzla: 282 TL

Üsküdar: 147 TL

23 YENİ HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER? Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

24 Yeni havalimanının uçtan uca teknolojik alt yapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalırken, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.

25 İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak. İLK YOLCU TESTİ-İZLE

26 İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı var.

27 Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip.

28 VİZE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK Yeni havalimanı ile vize sisteminde önemli bir değişiklik oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı.

29 Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam ediyor.

30 Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.

31 İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlıyor, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde.

32 Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanıyor.

33 Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştiriyor.

34 İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu.

35 Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılıyor.

36 İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.

37 Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabillecek.

38 Hava limanındaki apron kapasitesi ise 500 uçak.

39 Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş-kalkışı mümkün olacak.

40 Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

41 Öte yandan, metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi bekleniyor.

42 ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA Yaklaşık 100 yıldır hizmet veren Atatürk Havalimanı, bugüne kadar milyonlar yolcu ile uçuşa ev sahipliği yaptı. Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat seferleri ile uluslararası charter uçuşları için kullanıldı. İstanbul şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki havalimanı, askeri amaçlarla 1912'de Yeşilköy'de hizmete girdi.

43 Askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından İstanbul-Ankara arasında 1933'te icra edilen ilk uçuşla,"Yeşilköy Hava Meydanı" sivil uçuşlara açıldı. Türk sivil havacılığının yurt dışına açılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, ABD'nin Chicago kentinde 1944'te imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'nın ardından İstanbul-Yeşilköy'de uluslararası bir havaalanı yapılmasına karar verildi.

44 "Westinghouse Electric International Company" ile "The IG White Engineering Corporation" imzalanan sözleşmenin ardından, 1949'da inşaatına başlanan, 1953'te tamamlanan havalimanı, 1 Ağustos 1953'te uluslararası uçuşlara açıldı.

45 Uluslararası standartlarda 2 bin 300 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki "06/24" adlı pisti, taksi yolları, 10 bin metrekarelik yolcu terminali ile hizmete giren "Yeşilköy Hava Meydanı", bakım hangarları, radyo alıcı-verici cihazları ve yedek enerji santraliyle modern altyapıya sahip olma özelliği kazandı.

46 Hava meydanında yapımına başlanan 45 metre genişliğinde, 3 bin metre boyundaki "18/36" pistinin 1972'de tamamlanmasının ardından uçak trafiği ve yolcu sayısının hızla artması nedeniyle genişletme projesine karar verildi.

47 Yeşilköy Havalimanı için 1971'de uygulamaya konulan master planla her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve bunları tamamlayan bazı bölümler inşa edildi.Söz konusu plan, Türk Hava Yolları (THY) Hangar Tesisleri, kargo tesisleri, kontrol kulesi ve teknik blok, aydınlatma sistemi, elektrik dağıtım sistemi, "06/24" pistinin yeniden yapılması, akaryakıt ikmal tesisleri ile diğer bazı tesisleri kapsıyordu.

48 Projede, halen İç Hatlar Terminali olarak hizmet veren Dış Hatlar Terminali, 29 Ekim 1983'te işletmeye açıldı. Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle 1985'ten itibaren "Atatürk Havalimanı" adını aldı.

49 Giderek, artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta yetersiz kalan havalimanının terminal ihtiyacını karşılamak amacıyla, yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli yeni dış hatlar terminali, 7 bin 76 araçlık otoparkı ve ilave tesis yapımı için harekete geçildi. "Yap-işlet-devret" modeline göre gerçekleştirilen ihale sonunda ilk yer teslimi, 17 Şubat 1998'de yapıldı. "Yap-işlet-devret" modeline göre gerçekleştirilen ihale sonunda ilk yer teslimi, 17 Şubat 1998'de yapıldı.

50 Resmi açılışı 3 Ocak 2000'de yapılan modern terminal binası, 10 Ocak'ta işletmeye açıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin yapımı 22 ay gibi bir sürede tamamlandı. Ocak 2000'de yolculara hizmet vermeye başlayan terminal, 2004'te yapılan ek tesisle genişletildi.

51 TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali İşletmesini 2005'te aldı. Bir sene sonra yapılan bir çalışmayla İç Hatlar Terminali, yeni teknolojik sistemlerle modernize edilerek, dış görünümünü de kapsayan bir yenilenme sürecinden geçti. Atatürk Havalimanı'nda, Dış ve İç Hatlar Terminali ile otoparkta yolculara sunulan konforun, hava yollarına sağlanan hizmetin artırılması amacıyla 2010'da yeni bir genişletme projesi hayata geçirildi. Dünyanın önemli havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı, 60 metre genişliğinde 2 bin 600 metre uzunluğunda "05/23", 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda "17 L/35 R" ile 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda "17R/35L" olarak adlandırılan üç pistle milyonlarca uçuşa ev sahipliği yaptı.

52 Havalimanı, 369 bin 200 metrekare apronu, çeşitli boyutlarda 90 uçağın park edebileceği alanları, 189 bin metrekarelik terminal binası ile dış hat ve iç hat terminaliyle hizmet verdi. Yıllık 200 bin ton kapasiteli kargo terminali, hava trafik kontrol kulesi, kontrol kulesi, itfaiye birimi, sağlık ve ilk yardım üniteleri, uçak bakım hangarları, ikram hizmet binaları, işletme binaları ve emniyet binalarıyla Türk sivil havacılığında önemli bir işlev gören Atatürk Havalimanı'nda, 179 bin metre alanı ile 7 bin 76 araç kapasiteli kapalı otopark da bulunuyor.

53 İstanbul Havalimanı'na taşınılmasıyla tarifeli seferlere kapatılması beklenen Atatürk Havalimanı, hizmete açıldığından bugüne milyonlarca yerli ve yabancı yolcu ile çok sayıda hava yolu şirketinin uçaklarına ev sahipliği yaptı.

54 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısı 2007'de 23 milyon 196 bin 229 olurken, 2008'de 28 milyon 553 bin 132 kişiye yükseldi. 2009'da Atatürk Havalimanı'ndan 29 milyon 812 bin 888 yolcu misafir oldu. 2010'da iç ve dış hat yolcu sayısı 32 milyon 143 bin 819'a yükseldi.

55 Havalimanında, 2011'de 37 milyon 394 bin 694, 2012'de 45 milyon 91 bin 962, 2013'te 51 milyon 297 bin 790, 2014'te 56 milyon 695 bin 166 yolcu geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti. Atatürk Havalimanı'nda, 2015'te 61 milyon 332 bin 124, 2016'da 60 milyon 415 bin 470 yolcu ağırlandı. 2017'de, havalimanından geçen yolcu sayısı ise 63 milyon 727 bin 448 olarak kayıtlara yansıdı.

56 Geçen yıl Atatürk Havalimanı'nı iç hatlarda 19 milyon 170 bin 141, dış hatlarda 48 milyon 811 bin 305 olmak üzere toplam 67 milyon 981 bin 446 yolcu kullandı.

57 Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak ve şubat ayında ise 9 milyon 844 bin 31 yolcu uçuş yaptı.Buna göre, 2007 ile bu yılın şubat ayına kadar, Atatürk Havalimanı'nda 567 milyon 486 bin 199 yolcu seyahat etti.

58 Atatürk Havalimanı bu süreçte, 2016'da "Avrupa'da En Fazla Yeni Uzun Menzilli Güzergaha Sahip Havalimanı Ödülü", 2015'te "Avrupa'da Hizmet Kalitesini En Fazla Geliştiren Havalimanı Ödülü", 2014'te "Avrupa'nın En Yoğun Dördüncü Havalimanı", 2014'te "50 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde "Dünyanın En İyi 10. Havalimanı Ödülü"ne layık görüldü.

59 Havalimanı, aynı yıl yine 25 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde "Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı" ile 2010'da "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı Ödülü"ne hak kazandı.

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