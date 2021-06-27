Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi

Osmanlı'nın ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi'den günümüze birçok gazete nüshasının büyük bir özenle saklandığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.