Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazete nüshalarının tahrip edildiği ortaya çıktı.

NTV Haber - DHA 27.06.2021 - 15:40

Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 1
Osmanlı'nın ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi'den günümüze birçok gazete nüshasının büyük bir özenle saklandığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 2
Kitaplıkta özenle korunan tarihi gazetelerin, jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı, orijinal nüshalara bu şekilde zarar verildiği belirlendi.
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 3
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, "Böyle devam ederse ziyaretçiler orijinal nüshaları yalnızca dijital ortamda görebilecek" dedi.
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 4
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 5
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 6
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 7
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi - 8
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