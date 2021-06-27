Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazete nüshalarının tahrip edildiği ortaya çıktı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber - DHA 27.06.2021 - 15:40
Osmanlı'nın ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi'den günümüze birçok gazete nüshasının büyük bir özenle saklandığı Atatürk Kitaplığı'nda, tarihi belge niteliği taşıyan gazete nüshalarının ziyaretçiler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.
Kitaplıkta özenle korunan tarihi gazetelerin, jilet, makas ve maket bıçakları ile kesilerek alındığı, orijinal nüshalara bu şekilde zarar verildiği belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, "Böyle devam ederse ziyaretçiler orijinal nüshaları yalnızca dijital ortamda görebilecek" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.