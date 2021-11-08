Atatürk Köşkü restorasyonu 7 yıl dayandı

Haberler - DHA 08.11.2021 - 11:53
Ancak 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen köşkün dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı, mobilyalar da dökülmeye başladı. Kurulan komisyonca hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçen restorasyon projesiyle köşk yeniden tadilata alınacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğine dikkat çekti.
Köşkün aslına uygun restorasyonu için bilimsel komisyon kurulduğunu duyuran Başkan Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü, çok önemli bir merkez. Bunu maalesef önemiyle mütenasip şekilde bugüne getiremedik. Uygunsuz restorasyon ve onarım çalışmaları burayı kat kat boyalı hale getirmiş. Dış cephesindeki durum ve akarlar maalesef oraya yakışmıyor" dedi.
Zorluoğlu, içerideki mobilyaların bazılarının nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Biz bilimsel değeri olan komisyon kurduk. Hem içini ve dışını aslına uygun şekilde bilimsel yöntemlerle onaracağız, hem de bir başka ekiple içindeki eşyaları tek tek ele alacağız. İlgili olmayanları ayıracağız, ilgisiz olanları uzaklaştıracağız. İlgili olanları da onaracağız" şeklinde konuştu.
Zorluoğlu hedeflerinin, 2023’ün 29 Ekim’inde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında Cumhuriyet resepsiyonunu Atatürk Köşkü’nün bahçesinde yapmak olduğunu söyledi.
Köşke ziyarete gelen Yavuz Koçaklı, “Adana’dan geldik. Uzaktan baktığımızda çok tarihi bir yapısı vardı ama içeriye girdiğimiz zaman köşk içerisindeki deformeleri görmemek mümkün değil. Ciddi bir bakıma ihtiyacı var” diye konuştu.
Mine Güvenli ise, “Atatürk Köşkü içler acısı bir durumda. Boyaları çıkmış, tavanları rutubetlenmiş. Her yeri dökülüyor. Buranın daha bakımlı ve özenli bir yer olmasını beklerdim” dedi.