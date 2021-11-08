Atatürk Köşkü restorasyonu 7 yıl dayandı

Zorluoğlu, içerideki mobilyaların bazılarının nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Biz bilimsel değeri olan komisyon kurduk. Hem içini ve dışını aslına uygun şekilde bilimsel yöntemlerle onaracağız, hem de bir başka ekiple içindeki eşyaları tek tek ele alacağız. İlgili olmayanları ayıracağız, ilgisiz olanları uzaklaştıracağız. İlgili olanları da onaracağız" şeklinde konuştu.