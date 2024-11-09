Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını

Atatürk Köşkü, ağustos ayında rekor kırarak 81 bin 391 kişi tarafından gezildi. Köşk, temmuz ayında 63 bin 379, haziranda 34 bin 237, nisanda 14 bin 328, mayısta 29 bin 861 ocakta 10 bin 28, şubatta 8 bin 532 ve mart 9 bin 921 kişiyi ağırladı. Eylül ayında 28 bin 19 kişi, ekim ayında da 8 bin 309 ziyaretçi köşkü gezme fırsatı buldu.