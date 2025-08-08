Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 personel alımı yapacak
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 sözleşmeli personel alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 131 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar farklı kadro ve unvanlarda gerçekleştirilecek.Resmi ilana göre, başvurular 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.