Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 personel alımı yapacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 sözleşmeli personel alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 131 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar farklı kadro ve unvanlarda gerçekleştirilecek.Resmi ilana göre, başvurular 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

BRANŞ DAĞILIMI

Kurumun merkez ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilmek üzere alınacak personeller; uzman yardımcısı, memur, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek. Adaylardan KPSS puanı, eğitim durumu ve diğer niteliklere ilişkin şartlar aranacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren belirlenen süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online olarak yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve süreç takvimi kurumun ve bağlı kuruluşlarının resmi internet sitelerinden ve Resmî Gazete ilanından takip edilebilecek.

