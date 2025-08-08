Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 personel alımı yapacak

BRANŞ DAĞILIMI

Kurumun merkez ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilmek üzere alınacak personeller; uzman yardımcısı, memur, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek. Adaylardan KPSS puanı, eğitim durumu ve diğer niteliklere ilişkin şartlar aranacak.