Atatürk'ü 100 yıl önce Pozantı'ya getiren buharlı kara tren yeniden Pozantı'da

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olmaz denilen birçok işi başardığımız Pozantı’da, şimdi de gelmez denen Kara Treni 5 Ağustos Pozantı Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri için İzmir’den Pozantı’ya getirmekte bize nasip oldu çok şükür. Pozantı’nın değerini ortaya koyacak projelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.