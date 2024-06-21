Atatürk'ü duygulandıran destan! Yeni bilgi ortaya çıktı, Çanakkale Savaşları sırasında tüm cephelerde yapılmış
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, doktora tezinde, Çanakkale Savaşları'nda Anzak askerlerinin baskınında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın üzerinden çıkan kendi el yazısıyla yazdığı, vatan sevgisini içeren dizelerin yer aldığı destan, 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal tarafından çoğaltılarak, tüm cephelerde okutulduğunu belirledi. Dr. Sabah, "Yani siperden çıkan bu destan yine siperlerde bu kahramanlara okunmuş oluyor. 125'inci Alay veya 3'üncü Tümenin harp ceridelerine baktığımızda bu destanın kopyalarının bu birliklere gönderildiği ve siperlerde vatan savunması gerçekleştiren bu askerlere okunduğunu çok rahat görebilmekteyiz" dedi.
ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, doktora tezini hazırlarken, Çanakkale Savaşları sırasında, 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzak askerlerinin baskınında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın üzerinden çıkan kendi el yazısıyla yazdığı destanın, 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in beğenmesi üzerine çoğaltılarak tüm cephelerde okutulduğu bilgisine ulaştı.