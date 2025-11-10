Atatürk'ü minnetle anıyoruz: Anıtkabir ve Dolmabahçe'de yas

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir'de bugün yine hüzün vardı. Her iki noktada saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.