Atatürk'ü minnetle anıyoruz: Anıtkabir ve Dolmabahçe'de yas

10.11.2025 09:46

DHA, İHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir'de bugün yine hüzün vardı. Her iki noktada saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

IHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde anılıyor.

 

Ata'yı anmak isteyenler sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir'e akın etti.

Anadolu Ajansı

Atatürk, 87 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

 

Ulu Önder'in ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

 

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

