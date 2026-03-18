Atatürk'ün 111 yıllık telgrafı. Düşmanın telsiz mesajıyla strateji belirledi
18.03.2026 09:17
NTV - Haber Merkezi
Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılı. Çanakkale Savaşı'nda düşman telsizlerinin dinlenmesi, strateji belirleme noktasında önemli rol oynadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki birlik komutanlarına gönderdiği telgraf da bunu gösteriyor.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti.
Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.
19 Şubat 1915'te itilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemesiyle başlayan 9 Ocak 1916'da son işgal kuvvetinin çekilmesine kadar süren savaş arkasında büyük bir mücadele barındırıyor.
O dönem itilaf devletlerinin donanma ve ordu arası haberleşmeleri, telsiz dinlemeleriyle ele geçiriliyordu. Özellikle kritik anlarda istihbarat akışı böyle sağlanıyordu.
Atatürk'ün 19. Fırka Kumandanlığı yaptığı sırada cephedeki birlik komutanlarına gönderdiği telgraf da bunu gösteriyor.
111 YILLIK TELGRAF
Atatürk'ün düşmanın telsizinden dinlenerek yakalanan mesaja göre strateji belirlediği görülüyor.
Mustafa Kemal o telgrafında, "Karşımızdaki düşman komutanının, telsiz telgrafla buraya yardım gemileri gönderilmesi için başvurduğu anlaşılmıştır. Düşmanın takviye birlikler almasına fırsat vermeden taarruz harekatına devam edin ve düşmanı bulunduğu mevzilerden çıkarın." dediği görüldü.