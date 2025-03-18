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Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden bir gün önce, 17 Mart 1915'te arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektuptaki ifadeler, Atatürk'ün kendine olan güvenini ve ileri görüşlülüğünü gözler önüne seriyor.

Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı - 1

Çanakkale Savaşı sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1915'te arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektupta, zafer kazanacağından emin olduğu ortaya çıktı.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 110. YILI

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Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı - 2

"DAİMA DA MUVAFFAK OLACAĞIM"

Atatürk, Corinne'ye mektubunda şu ifadelere yer vermiş:

"İki aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin ihraç teşebbüsünde bulunan donanmalarına ve kuvvetlerine karşı müdafaa ediyorum. Bu ana kadar aziz Corrine, hep muvaffak oldum ve aynı yerde kalırsam, kuvvetle ümit ediyorum ki daima da muvaffak olacağım. Burada benim ismimin duyulmamasına hayret etmemeli, çünkü ben mühim bir muharebenin kahramanı olarak Mehmed Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki muharebeyi idare eden sizin dostunuzdu ve savaş gecesi muharebelerin saflarında Mehmed Çavuş'u bulan da o idi."

Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı - 3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Fransızca yazılan mektubun, Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü, kendinden ne kadar emin olduğunu yansıttığını vurguladı.

Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı - 4

Dr. Sabah, "Mustafa Kemal Bey nitekim muharebelerin ilerleyen süreçlerinde sadece Arıburnu'nda değil, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da da kendinden emin bir şekilde bu başarıya ulaşmış ve mektupta yazdığı gibi öngörüsünde haklı çıkmıştı." dedi.

Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı - 5

Atatük'ün 3 Mayıs 1915 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya da bir mektup gönderdiğini belirten Dr. İsmail Sabah, "Bu raporda da 'Zamanında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğum tedbirler değiştirilmemiş olsaydı şu an düşmanın karaya çıkmasına müsaade edilmemiş olabilirdi. 5'inci Ordu komutanı Liman Paşa bizi, askerimizi ve memleketimizi tanımadığı için ve layıkıyla tanıyacak bir süresi de bulunmadığı için çıkarma noktalarını açık bıraktı' diyerek aslında Maydos Mıntıka Komutanı iken almış olduğu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu ifade etmişti." diye konuştu.

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