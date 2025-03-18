Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden bir gün önce, 17 Mart 1915'te arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektuptaki ifadeler, Atatürk'ün kendine olan güvenini ve ileri görüşlülüğünü gözler önüne seriyor.
Çanakkale Savaşı sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1915'te arkadaşı Madam Corinne'ye yazdığı mektupta, zafer kazanacağından emin olduğu ortaya çıktı.