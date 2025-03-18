Atatürk'ün 18 Mart'tan önce yazdığı mektup ortaya çıktı

"DAİMA DA MUVAFFAK OLACAĞIM"

Atatürk, Corinne'ye mektubunda şu ifadelere yer vermiş:

"İki aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin ihraç teşebbüsünde bulunan donanmalarına ve kuvvetlerine karşı müdafaa ediyorum. Bu ana kadar aziz Corrine, hep muvaffak oldum ve aynı yerde kalırsam, kuvvetle ümit ediyorum ki daima da muvaffak olacağım. Burada benim ismimin duyulmamasına hayret etmemeli, çünkü ben mühim bir muharebenin kahramanı olarak Mehmed Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii şüphe etmezsiniz ki muharebeyi idare eden sizin dostunuzdu ve savaş gecesi muharebelerin saflarında Mehmed Çavuş'u bulan da o idi."