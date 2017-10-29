Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları.
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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ortaya çıktı.
Dijital rötuşlar ile anlaşılması güç fotoğraflar belirgin hale getirildi.
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2Ankara Üniversitesi arşivlerinden derlenen takvimde 18 adet fotoğraf yer aldı.
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3Fotoğrafların çoğu Atatürk’ün şimdiye kadar görülmeyen ve Türkiye’nin dört bir yanında çekildiği karelerden oluştu.
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4İşte Atatürk'ün genç cumhuriyetin gençleriyle çeşitli dönemlerde çektirdiği az bilinen fotoğraflar...
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