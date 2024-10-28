Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "cumhuriyet" ile ilgili sözleri paylaşılmaya başlandı. Türkiye için en uygun yönetim biçiminin "cumhuriyet" olduğunu düşünen Atatürk'ün cumhuriyet hakkında birçok sözü var.

Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır - 1

Takvimler 29 Ekim 1923'ü gösterirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye, Cumhuriyet'in ilanı ile inkılapların peşi sıra geleceği tarihi bir döneme başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük inkılabı olan Cumhuriyet, bundan 101 yıl önce ilan edildiği dönemde kamuoyunda coşkuyla karşılandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan sözlerini derledik...

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Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır - 2

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. "

"Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır."

Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır - 3

"Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir."

"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur"

"Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır - 4

"Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. "

"Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır."

Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır - 5

"Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir."

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