Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. "



"Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır."