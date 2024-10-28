Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili sözleri: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "cumhuriyet" ile ilgili sözleri paylaşılmaya başlandı. Türkiye için en uygun yönetim biçiminin "cumhuriyet" olduğunu düşünen Atatürk'ün cumhuriyet hakkında birçok sözü var.
Takvimler 29 Ekim 1923'ü gösterirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye, Cumhuriyet'in ilanı ile inkılapların peşi sıra geleceği tarihi bir döneme başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük inkılabı olan Cumhuriyet, bundan 101 yıl önce ilan edildiği dönemde kamuoyunda coşkuyla karşılandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan sözlerini derledik...