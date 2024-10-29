Atatürk'ün emri yıllar sonra ortaya çıktı: İngilizleri tamamen yok edecekti
Atatürk'ün Çanakkale savaşı sırasında verdiği emir yıllar sonra ortaya çıktı. Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nde, 22 Ekim 1915 tarihinde verdiği taarruz emrinde, İngilizlerin çekilmeye başladığını farkederek, İngiliz birliklerini tamamen yok etmek istiyor. 5'inci Ordu Karargahı'nda Alman general Liman Von Sanders, emiri şüpheyle karşılıyor, uygulanmıyor. Harp Cerideleri'ndeki emir tarihi, İngilizlerin tahliyesinden 2,5 ay önce. Mustafa Kemal, tarihi bir fırsat görmüştü ve eğer böyle bir taarruz gerçekleştirilmiş olsaydı Çanakkale Savaşları'nın özellikle son kısmı, cephenin kapanışını çok farklı şekilde olabilirdi. İngilizler, çekilme planlarının Türk ordusu tarafından farkedilmediği propagandasını yıllarca yaptı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Buğra Terzi, yaptığı araştırmalar sonucunda Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'nde, 22 Ekim 1915 tarihinde verdiği taarruz emrini ortaya çıkardı.