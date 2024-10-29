Atatürk'ün emri yıllar sonra ortaya çıktı: İngilizleri tamamen yok edecekti

TAARRUZ EMRİ NEDEN ÖNEMLİ?

"Tahliye ile ilgili ulaşabildiğimiz en erken kayıt olarak 27 Kasım tarihinde 16'ncı Topçu Tümeni'nin bir raporuna rastlamıştık. Bu kayıt bize İngilizlerin önemli top mevzilerini ve askerlerini geri çekerek gemilerle Bozcaada'ya ve Gökçeada'ya naklettiği ile ilgili bir bilgi vermişti. Daha sonra Anafartalar Grubu'nun harp ceridelerine baktığımızda Mustafa Kemal'in 22 Ekim tarihli daha erken bir emrine rastladık. Bu emir tahliye gerçekleştiren İngiliz birliklerini tamamen denize dökmek amacıyla planlanmış ve kurgulanmış bir emir. Bu taarruz emri o nedenle çok önemli" dedi.