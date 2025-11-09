Atatürk'ün manevi mirası: Savarona

Atatürk'ün Savarona'yı ilk gördüğü o anları Kütüphanecisi Nuri Ulusu anılarında anlatmıştı:

"- 'Paşam Savarona geliyor' diye heyecanla söyledim. Dört gözle beklediği bu geminin gelmesine pek sevindi, yanına çağırdı, yataktan kalkmasına yardımcı oldum, pencerenin önüne beraberce geldik.

- Birdenbire o keyifsiz hali gitmiş, tam tersine gözleri de gülmeye başlamıştı. Bir müddet geminin gelin gibi süzülerek Dolmabahçe’ye doğru gelmesini beraberce seyrettik.

- Adeta ikimizin de nefesi tutulmuştu. Gemi Dolmabahçe önüne geldi, yavaşça yanaştı. Atatürk bana dönerek 'Hazırlanın, hadi hep beraber gemiye gideceğiz' dedi. Hazırlandık ve gemiye gittik."