Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar ortaya çıktı. Türk Tarih Kurumu'nun yayımladığı makalelerde Mustafa Kemal Paşa'nın 16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır Silvan'da görev yaparkan 15 Temmuz 1916'da süt kardeşinden gelen mektupta, Saime Hanım'ın eşinin gönüllü olarak orduya katılmasına ilişkin bilgi ile anne ve babasının Mustafa Kemal Paşa'ya özlemi aktarılıyor.
Türk Tarih Kurumu'nun adını bizzat Atatürk'ün verdiği ve 1937'de yayın hayatına başlayan "Belleten" dergisinin son sayısında yayınlanan Doç. Dr. Kenan Özkan ve Prof. Dr. Sevilay Özer'in öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi Belgeleri, Türk Tarih Kurumu belgelerine dayanarak kaleme aldıkları "Mustafa Kemal Paşa'nın Süt Kardeşi Saime Hanım ile Mektuplaşması" konulu makale Atatürk'ün hayatının kısa bir bölümüne ışık tutuyor.
Atatürk'ün hayatına ilişkin yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmalar, Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım'ın ve yakın tanıkların anlatımları ve belgelere dayandı.