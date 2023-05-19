Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milletinin makus talihini değiştirerek bağımsız bir devlet ve özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer almasını sağladığını vurgulayan Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 104 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile tam da bu noktadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ebediyete kadar hür yaşayacak milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. Şimdi o tarihi anı adeta yeniden yaşıyormuşçasına coşku ve gururla şanlı Türk bayrağımızı temsili olarak karaya çıkaracak ve geleceğimizin teminatı olan gençliğimize teslim edeceğiz. Vatan topraklarımızın üzerinde ilelebet gururla dalgalanacak olan şanlı bayrağımız gelecek nesillerimize ilham vermeye devam edecektir."