Atatürk'ün son yolculuğu (1938'den 1953'e)

4 Kasım 1953 - Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden çıkarıldı.



İşlem sırasında (arkada sağdan sola) Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu, Başbakan Adnan Menderes, TBMM Başkanı Refik Koraltan, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Nurullah Tolon ve Ankara Valisi Kemal Aygün de hazır bulundu.