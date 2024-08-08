Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Caesar ve Route sistemleriyle hazırlanan kriptoloji sorularının yanıtlarını paylaştı. Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, “Vatan için her an her yerde.” mesajı ön plana çıktı. Sorular arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı.

Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı - 1

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı.

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Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı - 2

İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar ve Route sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı - 3

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, “Vatan için her an her yerde.” mesajı öne çıktı.

Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, “MİT vatan için her an her yerde.” oldu.

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı.
Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı - 4

Atatürk’ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, şu şekilde çözüldü:

“Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.
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