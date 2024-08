Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, “Vatan için her an her yerde.” mesajı öne çıktı.

Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, “MİT vatan için her an her yerde.” oldu.

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı.