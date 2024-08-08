Atatürk’ün sözü şifrelenmişti: MİT, kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı
Milli İstihbarat Teşkilatı, Caesar ve Route sistemleriyle hazırlanan kriptoloji sorularının yanıtlarını paylaştı. Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, “Vatan için her an her yerde.” mesajı ön plana çıktı. Sorular arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı.