Atatürk'ün yatı Savarona'da yasaklı madde

Mart 1938'de Southampton'da Türk bayrağı çekilen Savarona, yenileme çalışmalarının ardından İstanbul'a getirildi. Hastalığının ağır bir dönemini yaşayan Atatürk, doktorlarının tavsiyesine uyarak yaklaşık iki ay Savarona'da kaldı.



Toplantılarını burada yapan, devlet başkanlarını ağırlayan Atatürk'ün vefatının ardından Savarona, Türk Deniz Kuvvetlerinin eğitim gemisi olarak kullanmasına kadar bir daha yelken açmadı.



Gemi için 1989'da hurdaya çıkarma kararı alınırken bir iş insanı turizme hizmet vermesi amacıyla 49 yıllığına kiraladı. Geminin restorasyonu için 500 dolayında işçi yaklaşık üç yıl çalıştı.



Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek beldesi açıklarında 28 Eylül 2010'da jandarma ekiplerince Savarona'ya baskın düzenlemiş, operasyonda yatta bulunanlar gözaltına alınmıştı.



Yaşananların ardından gemi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralındı. Daha sonra MSB'ye devredilen geminin bakımlarının tamamlanmasının ardından Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması planlanıyor.