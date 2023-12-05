Atatürk'ün yatı Savarona'da yasaklı madde
Savarona'nın aslına uygun şekilde onarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor. Yatın bir iş insanına kiralandığı dönemde yapılan onarımda, yasaklı asbest maddesinin kullanıldığı tespit edildi. Zehirli maddeden arındırma ve onarım işlemlerinin gelecek yaza bitirilmesi hedefleniyor.
Atatürk’ün "manevi mirası" Savarona gemisinin bir iş insanına kiralandığı dönemde gerçekleştirilen onarım çalışmalarında yoğun miktarda asbest kullanıldığı, elektrik kabloları ve boru devrelerinin Türk Loyduna uygun olmayan malzemelerle donatıldığı belirlendi.