Saat 09.05'te hayat durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'inci yılında özlemle anılıyor. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'inci yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu.
Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarda vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
Ata'nın hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin duyulmasıyla aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.
Sürücüler, araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araçlarını durduran vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.