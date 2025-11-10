Saat 09.05'te hayat durdu

10.11.2025 09:12

Son Güncelleme: 10.11.2025 09:53

NTV - Haber Merkezi

Saat 09.05'te hayat durdu
Anadolu Ajansı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'inci yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu.

Saat 09.05'te hayat durdu 1
Anadolu Ajansı

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarda vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Saat 09.05'te hayat durdu 2
Anadolu Ajansı

Ata'nın hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin duyulmasıyla aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

Saat 09.05'te hayat durdu 3
Anadolu Ajansı

Sürücüler, araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Saat 09.05'te hayat durdu 4
IHA

Saatler 09.05'i gösterdiğinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araçlarını durduran vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

