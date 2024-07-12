Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi

Nasrallah, "Hamas, tüm Filistinli gruplar ve direniş ekseni adına ateşkes müzakareleri yürütüyor. Hamas neyi kabul ederse hepimiz onu kabul ederiz ve memnun kalırız. Ateşkes sağlanırsa bizim cephemizde de müzakere ve anlaşma olmadan ateşkes sağlanır." açıklamasında bulundu.