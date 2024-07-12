Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi

İsrail bir yandan Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, bir yandan da ateşkes için çabalar sürüyor. Hamas, İsrail'n zaman kazanmak için oyalama taktiğini kullandığı söylerken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Gazze'de savaşa devam mesajı verdi.

Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi - 1

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Savaşı'nda tüm hedeflere ulaşana kadar İsrail ordusunun durmayacağını açıkladı. Ateşkes planına bağlı olduğunu da söyleyen Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşması çerçevesine aykırı taleplerde bulunduğunu söyledi. Rehinelerin ancak Hamas üzerindeki baskı sonucu geri getirilebileceğini belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi - 2

Hamas ise İsrail'i zaman kazanmak ve müzakereleri engellemek için "oyalama taktiği kullanmakla" suçladı.

Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmeleri için, İsrailli müzakerecilerin Kahire'ye gittiği öğrenildi.

Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi - 3

Mısırlı kaynaklar, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve olumlu gelişmeler yaşandığını belirtiyor. Ancak hala belli başlı anlaşmazlıklar mevcut. Bu konuların ise savaş sonrası Gazze Şeridi'ne sınır geçişleri ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi olduğu gelen bilgiler arasında.

Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi - 4

"BİZİM CEPHEDE DE ATEŞKES OLUR"

8 Ekim'den bu yana Gazzelilere destek için Lübnan tarafından İsrail'e saldırılar düzenleyen Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, kendi cephelerinde ateşkes için ayrı müzakerelere gerek olmadığını söyledi.

Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi - 5

Nasrallah, "Hamas, tüm Filistinli gruplar ve direniş ekseni adına ateşkes müzakareleri yürütüyor. Hamas neyi kabul ederse hepimiz onu kabul ederiz ve memnun kalırız. Ateşkes sağlanırsa bizim cephemizde de müzakere ve anlaşma olmadan ateşkes sağlanır." açıklamasında bulundu.

Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi - 6
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