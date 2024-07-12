Ateşkes görüşmelerinde son durum: Netanyahu "savaşa devam" dedi
İsrail bir yandan Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, bir yandan da ateşkes için çabalar sürüyor. Hamas, İsrail'n zaman kazanmak için oyalama taktiğini kullandığı söylerken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Gazze'de savaşa devam mesajı verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Savaşı'nda tüm hedeflere ulaşana kadar İsrail ordusunun durmayacağını açıkladı. Ateşkes planına bağlı olduğunu da söyleyen Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşması çerçevesine aykırı taleplerde bulunduğunu söyledi. Rehinelerin ancak Hamas üzerindeki baskı sonucu geri getirilebileceğini belirtti.