Atı tokatlayan süvariye para cezası

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde atı tokatlayan temsili süvariye 2 bin 43 TL para cezası verildi.

Haberler - DHA 11.09.2022 - 12:01

Atı tokatlayan süvariye para cezası - 1

'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül'de düzenlenen törenle kutlandı.

Atı tokatlayan süvariye para cezası - 2

Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı.

Atı tokatlayan süvariye para cezası - 3

Törende kullanılan atlardan birinin geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, şiddet uygulayarak, sakinleştirmeye çalıştı.

Atı tokatlayan süvariye para cezası - 4

Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Atı tokatlayan süvariye para cezası - 5

Görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.

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