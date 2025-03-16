Atık derileri Ebru Sanatıyla birleştiriyor: El emeğiyle takı ve çanta gibi eşyalara dönüştürüyor
İzmir'de yaşayan Nebahat Türkyılmaz, atık halde bulunan deri parçalarına Ebru Sanatını işleyerek onları; defter, cüzdan, gözlük kılıfı, takı ve çanta gibi eşyalara dönüştürüyor. El emeğiyle ürettiği eşyaları ileri dönüşüme kazandıran Nebahat Türkyılmaz, "Hedefim Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek" dedi.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Gıda Mühendisi Nebahat Türkyılmaz (51), 20 yıl önce ilgi duyması sonucu Ebru Sanatına başladı. Evli ve 2 çocuk sahibi Türkyılmaz, daha sonra Ebru Sanatının yanında bir de dericiliğe merak sardı. Türkyılmaz, Bornova Halk Eğitim Merkezinde aldığı dericilik eğitiminin ardından deriyi Ebru Sanatıyla birleştirmek istedi.