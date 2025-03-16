Atık derileri Ebru Sanatıyla birleştiriyor: El emeğiyle takı ve çanta gibi eşyalara dönüştürüyor

"DOĞAL BİR ŞEYE DOKUNMAK İNSANA İYİ GELİYOR"

Yaptığı çalışmaların arkadaşları tarafından çok beğenildiğinden de bahseden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz defterler, hem not defterine hem de sanatla uğraşanlar için resim çizebilecekleri bir deftere dönüşmüş oluyor. Takı olarak kullanıldığında da daha dikkat çekici olabiliyor. Sıradan bir deri çantayı omuza takıp gitmektense, üzerine size özgün bir tasarımı kullanıyor olmak, bir fark oluşturuyor. Doğal bir şeylere dokunuyor olmak insana iyi geliyor."