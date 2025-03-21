Atık malzemelerden üretiyor: Kendisine atölye açtı
Sinop'un Gerze ilçesinde tarih öğretmeni Hülya Yeşilyurt, doğal atık malzemeleri işleyerek yeni ürünler ortaya koyuyor.
Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Yeşilyurt'un, yıllar önce ilçe sahilinde yürüyüş yaptığı sırada çevreye bırakılan atık malzemeler dikkatini çekti.
Daha sonra hem çevre kirliliğinin önüne geçebilmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Yeşilyurt, Kovid-19 salgını sürecinde cam, kağıt, ahşap gibi doğal atık malzemelerden orman ve ev gibi minyatür objeler yapmaya başladı.
Kendi evinde yaptığı çalışmalarla el becerisini geliştiren Yeşilyurt, 6 yıl önce Gerze Belediyesince hayata geçirilen Hobi Atölyeleri projesi kapsamında kendisine atölye açtı.