Atık malzemelerden üretiyor: Kendisine atölye açtı

Yeşilyurt, atık malzemeleri dönüştürerek çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını da dile getirerek, şunları kaydetti:



"Günümüzde doğayı, kaynaklarını çok bilinçsizce tükettiğimizi düşünüyorum. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için doğanın kaynaklarını tüketmeye başlıyoruz. Bu kısır bir döngü. Bu döngünün kırılması gerekiyor. İnsanlar yararına dünyanın ve doğanın korunması gerekiyor. Yaptığım işin fikri boyutu bu. Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Okuldan arta kalan zamanlarımı burada geçiriyorum. İnsanların bir şeyi kullanırken, atarken daha çok düşünmesi, 'Acaba bir işime yarar mı, bunu başka şekilde kullanabilir miyim?' diye düşünmesi... Bu işi yaparken en istediğim şey bu. Buna katkım olursa çok mutlu olacağım."