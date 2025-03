Atık malzemelerden üretiyor: Kendisine atölye açtı

Her atığın kullanılabileceğini ve arkadaşlarının da bu konuda kendisini desteklediğini anlatan Yeşilyurt, "Artık, çevremdekiler bana sormadan bir şeyi çöpe atmıyor. 'Belki Hülya'nın işine yarar' diye düşünüyorlar ve gerçekten de her şey bir işe yarıyor." dedi.



Her bireyin çevreye duyarlı olmasını istediğini ve bu işi maddi kazanç amaçlı yapmadığını belirten Yeşilyurt, "Bu atıklardan minyatür evler, minyatür orman gibi hayal dünyamla da beslenen işler yapıyorum. Yaptığım ürünleri sergilemekten ve beğenilmesinden çok hoşlanıyorum. Sürdürülebilir yaşam fikrinin, doğanın, doğanın kaynaklarını koruma fikrinin yayılmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.