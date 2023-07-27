Atıklar derenin rengini değiştirdi: OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
Trabzon'da Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arıtma sistemi yetersiz kalıp, tıkanınca 3 balık fabrikasının atıkları, kanalizasyondan taşarak ulaştığı derede kirlik oluşturdu. Rengi kırmızıya dönen dereden çevreye yayılan kötü koku nedeniyle Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'nce (TİSKİ) OSB'ye 200 bin TL para cezası uygulanırken, 3 fabrikanın da faaliyeti durduruldu.
29 işletmenin bulunduğu OSB'nin arıtma sistemi yetersiz kalınca, balık fabrikalarının atıkları nedeniyle tıkanıklık oldu. Arıtma tesisinin borularını patlatıp kanalizasyondan yola taşan atıklar, çevredeki dereye ulaştı. Kan ve yağlı balık atıklarıyla rengi kırmızıya dönen derede, kirlilik ve kötü koku oluştu.