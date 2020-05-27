Atıklar ve kirli sular Aydos Ormanı'ndaki gölün rengini değiştirdi

İNSANLARIN VE GÖLDE YAŞAYAN CANLILARIN HAYATI TEHLİKEDE Göle akan kirli su ve atıkların gölde yaşayan canlıları tehdit ettiğini belirten işletme çalışanı İsmail Öztürk, Ben burada ikamet ediyorum. Göl simsiyah bu durumdan rahatsız oluyoruz. Gölün böyle kirli olmasının sebebi, göle gelen derenin üzerinde bulunan su fabrikası, ahırlar ve evlerin kanalizasyon çukurlarının buraya bağlantılı olmasıdır. Burada çok kötü koku yapıyor. Sivrisinekler çoğaldı müşteriler de durmuyor. Atık ve kirli sulardan dolayı balıklar ölüyor, gölde yaşayan yayınların sazan balıklarının cansız bedenlerini kıyıya vurmuş buluyoruz. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesini istiyoruz. Bu atıklar ve kötü koku hem bizim, hem müşterilerimizin hemde gölde yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor” diye konuştu.