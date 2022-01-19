Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den bu yana atıl durumda bekletilen Airbas A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak, 12 parçaya bölünerek 9 TIR ile Atatürk Havalimanı’ndan Avcılar Ambarlı Limanı’na götürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 03:55

Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 1

Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılacak.

Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 2

Atatürk Havalimanı’nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Ortadoğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 TIR ile Ambarlı Limanı’na gönderildi.

Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 3

Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti.

Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 4

Projeyi gerçekleştiren firma yetkilisi Emre Özkul, uçağın ömrünü tamamlamış halde 2001 yılından bu yana beklediğini söyledi.

Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 5

Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor. İleride bir Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." dedi.

Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 6
Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 7
Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 8
Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 9
Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 10
Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - 11

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