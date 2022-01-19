Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak

Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor. İleride bir Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." dedi.