Atıl malzemelerden dönüştürüyor: Ev ekonomisine destek oluyor
Niğde’nin Bor ilçesinde Tyana Kadın Kooperatifi'nin üyeleri, atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüp hem çevreye katkı sağlıyor hem de ev ekonomisine destek oluyor.
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren Tyana Kadın Kooperatifi, çevre dostu üretim anlayışı ve el emeği ürünleriyle dikkat çekiyor. Tamamı ev kadınlarından oluşan kooperatif üyeleri, özellikle su kabağını değerlendirerek; gece lambaları, dekoratif süs eşyaları, mumluklar, çanlar ve çeşitli aksesuarlar üretiyor.