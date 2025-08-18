Atıl malzemelerden dönüştürüyor: Ev ekonomisine destek oluyor

Kooperatif üyelerinden Mualla Taşkıran, Bor Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yaptığı dönemde Tyana Kadın Kooperatifi ile tanıştığını belirterek, “Önce çanta yapımıyla başladım. Daha sonra kooperatifte verilen su kabağı eğitimine katıldım. İlgi görünce bu alana yöneldik ve hediyelik eşyalar üretmeye başladık. Özellikle su kabağının sanatsal değerlere dönüştürülmesi hem keyifli hem de sabır gerektiren bir süreç" dedi.





