Atıl malzemeleri dönüştürüyorlar: Çanta, ev tekstil, kot motifler...
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, 'Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği Projesi' kapsamında atık kumaşları çantaya dönüştürüyor. Enstitü Müdürü Emine Erkal, “Geleneksel desenleri, atık malzemeler uygulayarak sanatsal bir yapıya dönüştürüyoruz. Proje kapsamında hedefimiz sıfır atık" dedi.
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sıfır atık projesinin yaygınlaşmasına destek olmak için 'Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği Projesi'ni hayata geçirdi.