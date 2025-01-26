Atıl malzemeleri dönüştürüyorlar: Çanta, ev tekstil, kot motifler...

İklim değişikliğiyle birlikte her şeyi fütursuzca harcadığımız sürece çocuklarımıza hiçbir şey kalmayacak. Biz de bunun derdindeyiz. Aynı zamanda geleneksel sanatımızı da sürdürmek istiyoruz. Bu ikisi birleşince birbirinden güzel eserler ve çalışmalar ortaya çıkıyor. Bizim hobi kurslarından farkımız, sanatsal ve kreatif çalışmalar yapıyor olmamız" ifadelerini kullandı.



