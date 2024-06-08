Atış poligonunda korkutan yangın: Isınan mermiler patladı
Şanlıurfa'da 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı. Söndürme çalışmaları sırasında ısınan mermilerin patlaması çevredekileri korkuttu.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.