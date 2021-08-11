Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait açık atış poligonunda nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları ormanlık bölgeye sıçramadan kontrol altına alınırken alevlerin arasında kalan kaplumbağa polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA 11.08.2021 - 14:59

Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 1

Karaman’nın Çeltek Mahallesi’nde Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yanında bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ait açık atış poligonundaki kuru otlar bilinmeyen bir nedenle tutuşunca yangın çıktı.

Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 2
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye hemen itfaiye ve TOMA sevk edildi.
Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 3
Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 4

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürelen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 5
Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 6

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polisler yangının içinde kalan kaplumbağayı fark etti. 

Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 7
Polisler kaplumbağayı alevlerin içinden kurtararak güvenli bir bölgeye taşıdı.
Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 8

Polis ekipleri kaplumbağaya  su içirdi, ardından kaplumbağanın kendisine gelmesi için yıkadılar.

Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 9
Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 10
Polis ekipleri kaplumbağayı kontrol ettikten sonra yangının olmadığı bölgeden tekrardan ormana bıraktı.
Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - 11

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