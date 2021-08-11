Atış poligonunda yangın çıktı, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı

İHA 11.08.2021 - 14:59
Karaman’nın Çeltek Mahallesi’nde Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yanında bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ait açık atış poligonundaki kuru otlar bilinmeyen bir nedenle tutuşunca yangın çıktı.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürelen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polisler yangının içinde kalan kaplumbağayı fark etti.
Polis ekipleri kaplumbağaya su içirdi, ardından kaplumbağanın kendisine gelmesi için yıkadılar.