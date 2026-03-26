Atlas Çağlayan cinayeti. 15 yaşındaki katil zanlısı hakkında iddianame hazır
26.03.2026 10:32
NTV - Haber Merkezi
Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sona erdi. 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. hakkında 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi.
İstanbul Güngören’de bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
14 Ocak tarihinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas'ın suça sürüklenen çocuk E.Ç. tarafından kesici-delici alet kullanılarak göğüs bölgesinden yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre, Çağlayan'ın ölümünün bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Adli Tıp tarafından düzenlenen raporda 13 Nisan 2011 doğumlu suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin işlediği fiilin hukuki anlamı ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.
DİĞER ÇOCUKLARA DA SİLAHLI TEHDİTTE BULUNMUŞ
Olay aynına ilişkin kamera görüntülerinin de dosyaya girmesiyle soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre; suça sürüklenen çocuğun Çağlayan'a yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultarak silahlı tehditte bulunduğu belirlendi.
DAVA AÇILDI
Katil zanlısı E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından iddianame düzenlendi.
Zanlı hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.
ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ
14 Ocak günü birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.