Atlas Çağlayan cinayeti. 15 yaşındaki katil zanlısı için istenilen ceza
26.03.2026 10:32
Son Güncelleme: 26.03.2026 12:54
NTV - Haber Merkezi
Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sona erdi. 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. hakkında 3 ayrı suçtan iddianame düzenlenerek istenen ceza belli oldu.
İstanbul Güngören’de bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
14 Ocak tarihinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas'ın suça sürüklenen çocuk E.Ç. tarafından kesici-delici alet kullanılarak göğüs bölgesinden yaralandığı ifade edildi.
DİĞER ÇOCUKLARA DA SİLAHLI TEHDİTTE BULUNMUŞ
Açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre, Çağlayan'ın ölümünün bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Adli Tıp tarafından düzenlenen raporda 13 Nisan 2011 doğumlu suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin işlediği fiilin hukuki anlamı ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.
Olay aynına ilişkin kamera görüntülerinin de dosyaya girmesiyle soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre; suça sürüklenen çocuğun Çağlayan'a yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultarak silahlı tehditte bulunduğu belirlendi.
İFADESİ DE İDDİANAMEDE
Çocuk şüpheli E.Ç.'nin de savcılık ifadesi iddianamede yer aldı.
E.Ç.'nin ifadesinde, "Olay günü maktul ve arkadaşlarıyla kafede karşılaştık. Karşı tarafı daha önceden tanımıyordum. Sürekli bize bakıyorlardı ve kafeden çıktıktan sonra arkamızdan geldiler. Atlas bize, ‘ne bakıyorsun" diyerek küfür etti ve üzerime yürüdü. Bu nedenle bıçağı 1 kez karnına vurdum. iki kez de isabet etmeyecek şekilde bıçağı salladım. Olaydan sonra kaçtım ancak A.H.'nin teslim ol demesi üzerine, kendi irademle olay yerine geri geldim. Bıçağı kaçtığımız sırada A.H. benden aldı. Olay yerine geldikten sonra bir erkek şahsın bıçağı atın demesi üzerine yere attık. Bıçağı olay günü almıştım. Bana aittir ancak kimseyi tehdit etmedim." dediği belirtildi.
DAVA AÇILDI
Katil zanlısı E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ
14 Ocak günü birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.