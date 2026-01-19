Atlas Çağlayan cinayeti: Aileye tehdit mesajları gönderenlere tutuklama istemi

Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı.

E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.

Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.

Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.