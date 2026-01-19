Atlas Çağlayan cinayeti: Aileye tehdit mesajları gönderenlere tutuklama istemi
19.01.2026 15:17
Son Güncelleme: 19.01.2026 15:26
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderen üç kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.
Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.
E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
YAN BAKMA TARTIŞMASI YAŞANDI
Türkiye'nin konuştuğu Atlas Çağlayan cinayeti 14 Ocak akşamı Güngören'de işlendi.
16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.
İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.
Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı.
Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı.
15 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
KATİL ZANLISININ İFADESİ
Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı.
E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.
Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.
Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.