Atlas Çağlayan cinayeti. İddianame kabul edildi, ilk duruşma tarihi belli oldu
13.04.2026 13:06
Son Güncelleme: 13.04.2026 13:21
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran'da görülecek.
İstanbul Güngören'de lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan (17), 14 Ocak'ta yan bakma nedeniyle çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanıp öldürülmüştü.
Katil zanlısı E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
NE OLMUŞTU?
14 Ocak günü birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.
Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 zanlı tutuklanmıştı.