Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Aileye tehdit mesajlarına soruşturma
17.01.2026 11:25
Son Güncelleme: 18.01.2026 09:52
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Atlas'ın ölümünden sonra annesini tehdit ettiği tespit edilen dört şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan benzer bir cinayet işlendi.
Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan isimli çocuk, 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Atlas'ın ölümünde 16 yaşındaki çocuğun olay günü yanında bulunan ikizi ile cinayeti işleyen 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.
YAN BAKMA TARTIŞMASI YAŞANDI
Olay 14 Ocak günü akşam saatlerinde yaşandı.
16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.
İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.
Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı.
Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı.
15 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
KATİL ZANLISI ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı.
E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.
Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.
Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.
"BIÇAĞI ÇIKARARAK SALLADIM"
Atlas'ı daha önceden tanımadığını söyleyen E.Ç., "Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar." dedi.
15 yaşındaki saldırgan kendisinin de dövüldüğünü ileri sürdü.
Olayın ardından cinayetin işlendiği yerde beklemeye başladığını anlatan katil zanlısı yanında bulunan arkadaşının bıçağı kendisine vermesini söylediğini belirterek, "Ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar." ifadelerini kullandı.
ATLAS'IN ANNESİ: BUNU YAPAN 15 YAŞINDA BİR ÇOCUK
Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan ise olay günü oğlunun ilçede her zaman gittiği kafeye gittiğini anlattı.
Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun 15 yaşında olduğunu anlatan acılı anne, "15 yaşında bir çocuk bıçakla saldırabiliyor. Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara da yapılmasın." dedi.
TEHDİT MESAJLARINA SORUŞTURMA
Çağlayan, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.
Atlas Çağlayan’ın ölümünden sonra anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen dört şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
ATLAS'IN İKİZ KARDEŞİ SALDIRI ANINI ANLATTI
Atlas öldürüldüğünde ikiz kardeşi de yanındaydı.
D. Çağlayan isimli çocuk, kardeşine saldıran gruptakilerin kafe içerisinde sürekli kendilerine baktığını anlattı.
"Çocuklar bir anda bize sataşmaya başladı." diyen D. Çağlayan, saldırgan gruptakilerin kendilerini dışarı çağırdığını anlatıp, "Çocuk bir anda bıçağı çıkardı. Kasten, bilerek bıçakladı ikizimi." ifadelerini kullandı.
AHMET'İN ANNESİNDEN MESAJ
Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Atlas'ın annesinin acısını paylaştı.
Sosyal medya hesabından görüşmelerini yayınlayan Minguzzi, “Gülhan Hanım Atlas'ın annesi, bundan sonra mağdur aileler olarak böyle mesajlaşmalar mı olacak aramızda. Çok yazık.” dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül de aileyi ziyaret edip, başsağlığı diledi. Vali Gül, adli sürecin devam ettiğini söyledi.
ARKADAŞLARI ATLAS'IN MEZARINDA
Cinayete kurban giden Atlas'ın kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret etti.
Amca İbrahim Çağlayan adalet istediklerini ifade ederek, "İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun." diye konuştu.
Atlas'ın mezarına kırmızı güller bırakıldığı, fotoğrafının asıldığı ve şeker bırakıldığı görüldü.