Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı, iki yeni gözaltı var
19.01.2026 15:17
Son Güncelleme: 20.01.2026 10:31
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderen üç kişi tutuklanırken iki şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.
Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.
E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Üç şüpheli dün tutuklandı.
İKİ YENİ GÖZALTI
Soruşturmaya ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında iki yeni şüpheli daha gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten şüpheli A.E., "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımdan bulunan ayrıcalıklardan faydalanan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak, video içeriğini yapıştırmışlar. Bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır. Ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim. Kim olduklarını da bilmiyorum. Serbest bırakılma kararı verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.
Şüphelilerden Y.T. adlı çocuk ise savunmasında, "Ömer F.A. benim kuzenim olur. Kendisi beni PKK V404 duyuru isimli siteye üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti. Ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Kuzenim kullandığı hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı. Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.
Şüpheli S.T. de savunmasında, "Kullanmış olduğum hat tarafıma aittir ancak bu hattı kardeşim Y.T. kullanmaktadır. Kardeşim Y.T. ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgim yoktur. Ben de böyle bir eylemde bulunmadım. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi.
YAN BAKMA TARTIŞMASI YAŞANDI
Türkiye'nin konuştuğu Atlas Çağlayan cinayeti 14 Ocak akşamı Güngören'de işlendi.
16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.
İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.
Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı.
Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı.
15 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
KATİL ZANLISININ İFADESİ
Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı.
E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.
Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.
Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Şüphelilerin tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabındna bir açıklama paylaştı.
Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:
"İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır.
Atlas evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.
Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de "nitelikli tehdit" suçundan tutuklanmıştır.
Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur.
Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir.
Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanunumuzda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız.
Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."