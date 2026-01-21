Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Atlas'ın annesini tehdit eden iki kişi Adana'da, bir kişi de Antalya'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı diğeri adli kontrolle serbest kaldı.