Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
21.01.2026 10:48
İHA
İstanbul'da bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Atlas'ın hastanedeki son anları yer aldı.
Güngören'de 14 Ocak'ta birbirini daha önce tanımayan iki kişi arasında kavga çıktı.
Kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Atlas, hastanede hayatını kaybetti.
Soruşturma sürerken Atlas'ın yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde Atlas'ın hastanedeki son anları yer aldı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Atlas Çağlayan cinayetinde soruşturma derinleştiriliyor.
Polis, saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı. 15 yaşındaki E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.
Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.
AİLEYİ DE TEHDİT ETTİLER
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Atlas'ın annesini tehdit eden iki kişi Adana'da, bir kişi de Antalya'da gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı diğeri adli kontrolle serbest kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Atlas'ın ailesiyle telefonda görüşüp süreç hakkında bilgi aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileye taziye ziyaretinde bulundu.