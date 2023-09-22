ATM dolandırıcısına suçüstü
Diyarbakır’da ATM’de işlem yapmak isteyen yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin para çekmelerine yardım eden, bir süre konuşup şifresini aldığı kartı unutturup çalarak hesapları boşaltan hırsız, suçüstü yakalandı.
Diyarbakır’da ATM’lerde yardım bahanesiyle 13 kişinin kartını çalıp, dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Suçla Sinerjik Mücadele Projesi” kapsamında ATM önlerinde bekleyip, yardım etme bahanesiyle 13 yaşlı ve yardıma muhtaç insanı mağdur edip kartını çalan şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.