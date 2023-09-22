ATM dolandırıcısına suçüstü

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, İNKAR ETTİ

Ateş, kendisini takibe alan ve durduğu ATM’nin önünde para çekmek için bekliyormuş gibi yapan polis tarafından, yine birine yardım etme bahanesiyle yaklaşırken suçüstü yakalandı.

Ateş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından, “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.