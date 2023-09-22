ATM dolandırıcısına suçüstü

Diyarbakır’da ATM’de işlem yapmak isteyen yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin para çekmelerine yardım eden, bir süre konuşup şifresini aldığı kartı unutturup çalarak hesapları boşaltan hırsız, suçüstü yakalandı.

ATM dolandırıcısına suçüstü - 1

Diyarbakır’da ATM’lerde yardım bahanesiyle 13 kişinin kartını çalıp, dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Suçla Sinerjik Mücadele Projesi” kapsamında ATM önlerinde bekleyip, yardım etme bahanesiyle 13 yaşlı ve yardıma muhtaç insanı mağdur edip kartını çalan şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

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ATM dolandırıcısına suçüstü - 2

Ekipler, izledikleri KGYS ve güvenlik kameraları görüntülerinden şüpheli Veysel Ateş’i tespit etti.

Ateş’in, parasını çektiği insanları konuşturup, parayı sayarak oyaladığı, bu şekilde kartı unutturduğu ve el çabukluğuyla cebine koyduğu, daha sonra başka ATM’den hesaptaki bütün parayı çektiği tespit edildi. Bu şekilde 13 kişinin kartını çalan şüphelinin 314 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
ATM dolandırıcısına suçüstü - 3

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, İNKAR ETTİ

Ateş, kendisini takibe alan ve durduğu ATM’nin önünde para çekmek için bekliyormuş gibi yapan polis tarafından, yine birine yardım etme bahanesiyle yaklaşırken suçüstü yakalandı.

Ateş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından, “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.
ATM dolandırıcısına suçüstü - 4

İfadesinde suçunu inkar eden Ateş, yaşlılara yardım ettiğini iddia edip, kartlarını çalmadığını ileri sürdü.

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